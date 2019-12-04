Бойовики обстріляли позиції Збройних сил під Новолуганським і Широкиним



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Від початку доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції українських військ.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

«З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших захисниках біля Новолуганського. На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Широкине», - поінформував він.

Зазначимо, що протягом минулої доби, російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, при цьому використовуючи переважно піхотне озброєння.

Чотири обстріли зафіксовано на Донецькому напрямку.

Зранку противник обстріляв наші позиції неподалік Лебединського з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

А вже надвечір зі стрілецької зброї окупанти двічі обстріляли позиції українських захисників поблизу Старогнатівки та один раз неподалік Красногорівки.

На Луганському напрямку було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню.

В районі Новолуганського окупанти вдень вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник також обстріляв позиції українських захисників неподалік населених пунктів Луганське та Кримське.

У переважній більшості випадків, наші герої примушували ворога до подальшого дотримання режиму тиші, застосовуючи легке піхотне озброєння.

Бойових втрат серед наших захисників, внаслідок прицільних ворожих обстрілів немає.

Від початку доби втрат серед наших захисників немає.