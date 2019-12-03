Окупанти обстріляли сили ООС під Новолуганським і Лебединським (мапа боїв)



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Наразі втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Так, один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник також здійснив один обстріл по укріпленнях Об'єднаних сил: біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Наразі втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

«Нарешті, на неодноразові запити української сторони СЦКК через СММ ОБСЄ, російські окупаційні війська надали гарантії дотримання режиму припинення вогню у районі Мар'їнки», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 грудня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.