Доба в АТО минула без втрат серед українських бійців

Військовослужбовці чотири рази відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ

За минулу добу, 1 лютого, в АТО жоден з українських військовослужбовців не постраждав. Про це заявив під час брифінгу у п'ятницю речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк. [READ_MORE] «Унаслідок ворожих обстрілів жоден з українських військовослужбовців не загинув і не був поранений», - повідомив



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Військовослужбовці чотири рази відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ

За минулу добу, 1 лютого, в АТО жоден з українських військовослужбовців не постраждав.

Про це заявив під час брифінгу у п'ятницю речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

«Унаслідок ворожих обстрілів жоден з українських військовослужбовців не загинув і не був поранений», - повідомив він.

Речник також зазначив, що на Луганському напрямку другий день поспіль фіксуються обстріли оборонних позицій ЗСУ із забороненого Мінськими угодами озброєння.

«Позиції ЗСУ, розташовані в районах Луганського та Троїцького, 4 рази піддалися обстрілам з мінометів 120 мм. Загалом в українських військових ворог випустив 56 мін цього калібру. На додаток ворог відкрив вогонь з БМП та великокаліберних кулеметів у районі Луганського, а також здійснив кілька пострілів з міномету калібру 82 мм», - заявив Гуцуляк.

Він також зазначив, що протягом минулої доби на Донецькому напрямку противник дотримувався режиму тиші, жодного ворожого обстрілу не було зафіксовано.

«Військовослужбовці України з метою збереження життя та здоров'я особового складу 4 рази відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ з озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями», - додав речник.