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    Бойовики обстріляли Водяне з забороненого озброєння

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    Бойовики обстріляли Водяне з забороненого озброєння

    Бойовики застосували міномет калібру 120 мм

    У четвер, 13 вересня, продовжуючи ігнорувати «шкільне» перемир'я, збройні формування Російської Федерації цинічно обстріляли населений пункт Водяне, що на Приазов'ї.

    Про це повідомив штаб сил ООС на своїй сторінці у Facebook.

    «Обстріл з мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами, зареєстровано підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Здійснювався обстріл з боку окупованої бойовиками Ужівки», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з повідомленням української сторони СЦКК, всього було зафіксовано 5 розривів мін калібру 120 мм.

    Руйнувань та постраждалих серед мирного населення не зареєстровано.

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    Бойовики обстріляли Водяне з забороненого озброєння
    Бойовики обстріляли Водяне з забороненого озброєння
    Бойовики обстріляли Водяне з забороненого озброєння
    Бойовики обстріляли Водяне з забороненого озброєння
    Бойовики обстріляли Водяне з забороненого озброєння

    Нагадаємо, на Донбасі за день поранено одного українського військового. Станом на 18 годину вечора на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів з боку бойовиків, які сьогодні застосовували гранатомети, стрілецьку зброю та кулемети, а також п'ять разів вогонь вівся із забороненого Мінськом озброєння.

    обстріл СЦКК Facebook
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