Бойовики обстріляли Водяне з забороненого озброєння



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Бойовики застосували міномет калібру 120 мм

У четвер, 13 вересня, продовжуючи ігнорувати «шкільне» перемир'я, збройні формування Російської Федерації цинічно обстріляли населений пункт Водяне, що на Приазов'ї.

Про це повідомив штаб сил ООС на своїй сторінці у Facebook.

«Обстріл з мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами, зареєстровано підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Здійснювався обстріл з боку окупованої бойовиками Ужівки», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням української сторони СЦКК, всього було зафіксовано 5 розривів мін калібру 120 мм.

Руйнувань та постраждалих серед мирного населення не зареєстровано.

Нагадаємо, на Донбасі за день поранено одного українського військового. Станом на 18 годину вечора на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів з боку бойовиків, які сьогодні застосовували гранатомети, стрілецьку зброю та кулемети, а також п'ять разів вогонь вівся із забороненого Мінськом озброєння.