Бойовики обстріляли з гранатометів Авдіївку, є загиблий і поранені



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Ситуація на Донбасі залишається під контролем українських військових

Також позиції українських військ були обстріляні в районі хутора Вільний з мінометів калібру 120 мм. та стрілецької зброї

Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє поранені.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

«В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» злочинці двічі обстріляли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї позиції наших захисників поблизу міста АВДІЇВКА, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера, - йдеться у повідомленні.

Ще бойовики обстріляли позиції ООС поблизу селища Водяне з автоматичних гранатометів, а з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, з гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції поблизу населеного пункту Павлопіль.

«В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці двічі обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське та з гранатометів поблизу населеного пункту Зайцеве», - додали в ООС.

Крім того, позиції українських військ були обстріляні в районі хутора Вільний з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.