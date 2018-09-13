Бойовики обстріляли з мінометів позиції українців під Кримським і Чермаликом



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Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Бойовики у четвер 15 разів порушили режим припинення вогню. Поранень зазнав один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 15 разів порушили режим припинення вогню... В ході ведення бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. При цьому 5 разів застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, упродовж дня українські позиції були обстріляні з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Березове, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

По позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Чермалик та Водяне російські окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Опорний пункт поблизу Кримського був обстріляний з мінометів калібру 120 мм. Ще по одній позиції українських військ неподалік Чермалика окупанти вели вогонь з мінометів обох калібрів.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл, зазначили в штабі ООС, додавши, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.