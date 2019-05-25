Бойовики обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Опитним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат серед українських захисників немає

Від початку поточної доби, 25 травня, окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 18:00.

«Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.

Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування Схід. «Тут ворог вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил: біля населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм; тричі поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів» - додали у повідомленні.

Втрат серед українських захисників немає. На провокації окупантів підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.