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    Бойовики обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Опитним

    • Розсилка
    Бойовики обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Опитним

    Втрат серед українських захисників немає

    Від початку поточної доби, 25 травня, окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню.

    Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 18:00.

    «Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», - йдеться у повідомленні.

    Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування Схід. «Тут ворог вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил: біля населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 82 мм; тричі поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів» - додали у повідомленні.

    Втрат серед українських захисників немає. На провокації окупантів підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

     

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