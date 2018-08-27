Бойовики обстріляли житловий сектор Троїцького



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Фото: facebook.com/pressjfo.news Бойовики обстріляли житловий сектор Троїцького

Постраждалих серед мирних жителів немає

Бойовики у понеділок, 27 серпня, обстріляли житловий сектор Троїцького (Луганська обл.) із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, постраждалих серед мирних жителів немає.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає прес-центр операції об’єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що вогонь вівся близько 10:00 у напрямку Калинове-Троїцьке (з двох різних напрямів).

«На місці події представниками української сторони СЦКК було задокументовано, що внаслідок прямого влучання 3-х мін калібру 120 мм та 3-х мін калібру 82 мм по вулиці Красна в безпосередній близькості до житлових будинків утворились вирви різного діаметру», - повідомляють у ООС.

При цьому інших боєприпасів та таких, що не вибухнули, не виявлено.

«Місця влучань боєприпасів знаходяться на відстані до 100 метрів від житлових будівель. Натомість відстань від місця обстрілу до підрозділів Збройних сил України становить щонайменше 1,5 км. Зазначений факт є прямим свідченням навмисного ведення бойовиками збройних формувань Російської Федерації вогню по мирному населенню», - наголошують в ООС.

Таким чином за добу це вже третій обстріл бойовиками населених пунктів, розташованих поблизу лінії розмежування.