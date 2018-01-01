Бойовики обстріляли зі 120 мм мінометів сили АТО під Луганським

Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та застосовують озброєння заборонене Мінськими угодами. Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Вперше за останні три доби,



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Окупанти обстріляли зі 120 мм мінометів сили АТО

Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та застосовують озброєння заборонене Мінськими угодами. Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Вперше за останні три доби, порушено режим перемир’я на луганському напрямку. Увечері понад 10 мін калібру 120-мм бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського.

На донецькому напрямку, ще за світлої пори доби, ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-мм мінометів біля Верхньоторецького.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни жодного разу вогонь у відповідь не відкривали.

В наслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його оперативно доставлено до військового шпиталю та надано необхідну лікарську допомогу.

Стану його життя ніщо не загрожує.