Бойовики обстріляли зі 120 мм мінометів сили АТО під Луганським
- Сьогодні, 06:23
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Розсилка
Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України
Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та застосовують озброєння заборонене Мінськими угодами. Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Вперше за останні три доби, порушено режим перемир’я на луганському напрямку. Увечері понад 10 мін калібру 120-мм бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського.
На донецькому напрямку, ще за світлої пори доби, ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-мм мінометів біля Верхньоторецького.
На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські воїни жодного разу вогонь у відповідь не відкривали.
В наслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його оперативно доставлено до військового шпиталю та надано необхідну лікарську допомогу.
Стану його життя ніщо не загрожує.