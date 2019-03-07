Бойовики обстріляли зі ствольної артилерії Новолуганське, є руйнування



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Окупанти випустили по Новолуганському 10 снарядів калібру 122 мм

Вперше від початку року російсько-окупаційні війська знову застосували артилерію калібру 152 мм

У середу, 6 березня, російські окупаційні війська на Донбасі дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосовували 11 разів, витративши 121 снаряд та міну.

Як повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил, вперше від початку року російсько-окупаційні війська знову застосували артилерію калібру 152 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших військ були обстріляні чотири рази:

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Лебединське;

з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу села Гнутове;

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Водяне;

зі стрілецької зброї – біля села Богданівка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог п'ять разів обстріляв наші позиції:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу селища Новолуганське;

з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Катеринівка;

двічі з артилерійських систем калібрів 152 та 122 мм, у подальшому – з артилерії 122-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Новотошківське;

з мінометів калібру 120 мм – у районі села Кримське.

Втрат серед українських захисників немає.

Також російсько-окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм населений пункт Новолуганське. Витративши 10 снарядів, військові злочинці РФ пошкодили господарчі будівлі та лінію електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає.

«Особовий склад обстріляних підрозділів відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 6 березня двох окупантів ліквідовано та трьох поранено. Також знищено одну одиницю військової техніки противника», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позицію наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» – з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Кримське. Втрат серед українських захисників немає.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у ранковому зведенні.