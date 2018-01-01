Бойовики обстрілювали сили АТО на Світлодарській дузі: є поранений

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку, пізно ввечері, ворог майже годину вів вогонь по оборонних укріпленнях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти на Донбасі

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку, пізно ввечері, ворог майже годину вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів у районі Світлодарської дуги. Десять мін цього калібру розірвалися довкола населеного пункту Луганське.

На донецькому напрямку у першій половині доби загарбники зосередили свою вогневу активність поблизу шахти Бутівка та обстріляли наших захисників спочатку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а згодом – із мінометів калібру 82-мм.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, у повній мірі дотримуючись домовленостей Тристоронньої контактної групи про новорічно-різдвяне перемир’я.

В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його оперативно доставлено до військового шпиталю та надано необхідну лікарську допомогу.

Стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.