  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики обстрілювали сили АТО на Світлодарській дузі: є поранений

    Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
    Повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку, пізно ввечері, ворог майже годину вів вогонь по оборонних укріпленнях
    • Сьогодні, 06:25
    • Розсилка
    <span>Окупанти на Донбасі</span>
    Окупанти на Донбасі

    Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

    Повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На луганському напрямку, пізно ввечері, ворог майже годину вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів у районі Світлодарської дуги. Десять мін цього калібру розірвалися довкола населеного пункту Луганське.

    На донецькому напрямку у першій половині доби загарбники зосередили свою вогневу активність поблизу шахти Бутівка та обстріляли наших захисників спочатку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а згодом – із мінометів калібру 82-мм.

    Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, у повній мірі дотримуючись домовленостей Тристоронньої контактної групи про новорічно-різдвяне перемир’я.

    В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його оперативно доставлено до військового шпиталю та надано необхідну лікарську допомогу.

    Стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ