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    Бойовики поранили медика-волонтера біля Новотроїцького

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    Бойовики поранили медика-волонтера біля Новотроїцького

    Чоловіка гелікоптером евакуювали до Обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова до міста Дніпро

    У зоні ООС на Донбасі у понеділок, 8 липня 2019 року, отримав поранення медик-волонтер. Про це повідомляє на Facebook прес-центр Операції Об'єднаних сил.

    Інцидент стався неподалік населеного пункту Новотроїцьке.

    «8 липня близько п’ятої години ранку отримав вибухове поранення волонтер-медик, громадянин України 1995 року народження», - сказано у повідомленні.

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    Вказано, що військові медики однієї з частин зі складу ООС надали постраждалому цивільному колезі-волонтеру необхідну медичну допомогу та підготували його до подальшого транспортування до лікарні.

    «На місце події прибули лікарі з міста Волноваха, які і доправили постраждалого в травматичне відділення місцевої лікарні. Згодом, чоловіка гелікоптером евакуювали до Обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова до міста Дніпро», - сказано у повідомленні.

     

    Дніпро військові
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