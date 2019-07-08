Бойовики поранили медика-волонтера біля Новотроїцького



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Чоловіка гелікоптером евакуювали до Обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова до міста Дніпро

У зоні ООС на Донбасі у понеділок, 8 липня 2019 року, отримав поранення медик-волонтер. Про це повідомляє на Facebook прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Інцидент стався неподалік населеного пункту Новотроїцьке.

«8 липня близько п’ятої години ранку отримав вибухове поранення волонтер-медик, громадянин України 1995 року народження», - сказано у повідомленні.

Вказано, що військові медики однієї з частин зі складу ООС надали постраждалому цивільному колезі-волонтеру необхідну медичну допомогу та підготували його до подальшого транспортування до лікарні.

«На місце події прибули лікарі з міста Волноваха, які і доправили постраждалого в травматичне відділення місцевої лікарні. Згодом, чоловіка гелікоптером евакуювали до Обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова до міста Дніпро», - сказано у повідомленні.