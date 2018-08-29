Бойовики порушили шкільне перемир'я: стріляли з мінометів і БМП



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Із 00.00 29 серпня оголошено «шкільне перемир'я»

Попри оголошене «шкільне перемир'я» бойовики не припинили обстрілювати позиції українських військ, хоча інтенсивність обстрілів і зменшилася.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Незважаючи на оголошення з 00.00 29 серпня 2018 року «шкільного перемир'я», російсько-окупаційні війська хоч і знизили інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил та українських населених пунктів, проте не припинили їх зовсім», - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, у середу, 29 серпня, у період з 7 до 18 години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, один раз – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Зокрема, бойовики відкривали прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Новгородського, Павлополя та Гнутового.

Під час обстрілів в районі Новгородського незаконні збройні формування застосували проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібру 82 мм. За повідомленням української сторони СЦКК, внаслідок обстрілу у селі зайнялася суха трава. Наразі силами військовослужбовців Об'єднаних сил пожежу локалізовано.

«Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил», - наголосили у штабі.

Раніше повідомлялося, що з початку цієї доби зафіксовано 4 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ по оборонних позиціях Об'єднаних сил.

З 00.00 29 серпня у зоні ООС оголошено «шкільне перемир'я».