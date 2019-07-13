Бойовики шість разів обстріляли позиції ООС в суботу, двох військових поранено (мапа боїв)
Втрати противника уточнюються
Бойовики шість разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби в суботу, двоє військовослужбовців поранені. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.
«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої «мінськими угодами» зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - сказано в ньому.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник зробив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил - біля Широкина, Опитного, Водяного та Новотроїцького.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції Об'єднаних сил біля Зайцева було обстріляно двічі.
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Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.
Втрати противника уточнюються.
Як повідомлялось, 12 липня бойовики 24 рази обстріляли позиції ООС, одного військового було поранено і одного - травмовано.