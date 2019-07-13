  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики шість разів обстріляли позиції ООС в суботу, двох військових поранено (мапа боїв)

    • Розсилка
    Бойовики шість разів обстріляли позиції ООС в суботу, двох військових поранено (мапа боїв)

    Втрати противника уточнюються

    Бойовики шість разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби в суботу, двоє військовослужбовців поранені. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

    «Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої «мінськими угодами» зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - сказано в ньому.

    Читайте також

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник зробив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил - біля Широкина, Опитного, Водяного та Новотроїцького.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції Об'єднаних сил біля Зайцева було обстріляно двічі.

    Натисніть на зображення для збільшення

    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.

    Втрати противника уточнюються.

    Як повідомлялось, 12 липня бойовики 24 рази обстріляли позиції ООС, одного військового було поранено і одного - травмовано.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас війна військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ