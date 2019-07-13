Рятувальники на Донбасі знешкодили майже 250 вибухонебезпечних предметів (фото)



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Фото: facebook.com

Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу об'єднаних сил протягом тижня 74 рази залучалися для проведення робіт по обстеженню та розмінуванню 82 га території

Упродовж тижня сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил залучались до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу об'єднаних сил протягом тижня 74 рази залучалися для проведення робіт по обстеженню та розмінуванню територій, обстежено 82 га території, вилучено та знешкоджено 247 вибухонебезпечних предметів (Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 3814 разів, обстежено 5360 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знешкоджено 21369 ВНП).

Особовим складом ДСНС, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Лебединське та Бердянське, за тиждень відновлено 8 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 390 житлових будинків.

Рятувальниками в пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду було надано медичну та психологічну допомогу 817 особам.

На території Донецької та Луганської областей пожежна і техногенна обстановка була контрольованою.

Завдання поставлені підрозділам ДСНС в районі проведення операції об’єднаних сил виконані.