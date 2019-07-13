Українські військові провели тактичні навчання на Приазов'ї (відео)



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Артилеристи Об’єднаних сил знищили морський десант противника

На одному з полігонів на Приазов’ї підрозділи, задіяні в операції Об'єднаних сил, провели планові тактичні навчання зі знищення десантних кораблів та відбиття морського десанту противника на українському узбережжі Азовського моря. Маючи войовничого сусіда, який будь-якої миті може ще більше дестабілізувати й без того напружену обстановку на Азові, важко переоцінити важливість проведення подібних навчань та тренувань. Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил у Facebook.

За легендою навчання, розвідка виявила за 25 км від нашого узбережжя вороже з’єднання десантних кораблів. Підрозділи ствольної та самохідної артилерії зі складу Об’єднаних сил підняли по тривозі. Здійснивши марш у визначений район, артилеристи швидко провели розгортання на рубежах та зайняли позиції для нанесення вогневого удару. Завдання перед бійцями стояло відповідальне: знайти точні координати знаходження кораблів противника в морі та оперативно «доставити» снаряди до цілей. Таким чином, треба було знищити першу хвилю морського десанту та унеможливити висадку його другого ешелону.

Навчання проходило дуже динамічно. Перевірялась мобільність підрозділів діяти в складних ситуаціях на полі бою та спроможність бойових розрахунків вміло управляти вогнем артилерії. Але найголовніше, це здатність ефективно наносили прицільні вогневі удари по умовним кораблям та по живій силі противника. З цим артилеристи впевнено впорались.

Далі по плану, після виконання стрільб, потрібно було оперативно здійснити передислокацію техніки з району виконання завдань.

«Завдяки точним вогневим ударам та злагодженості бойових розрахунків артилерійських систем нам вдалося зірвали наміри умовного противника щодо висадки морського десанту на одній з десантнодоступних ділянок узбережжя Азовського моря, ‒ розповів начальник штабу одного з артилерійських підрозділів Богдан», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в акваторії Азовського моря пройшли навчання корабельно-катерної тактичного групи ВМС ЗС України спільно з кораблями та катерами Морської охорони Державної прикордонної служби України. Було проведено тренування з тактичного маневрування, ведення радіообміну інформацією в закритому режимі, з боротьби за живучість, рятування людини, що опинилася за бортом та буксирування аварійного корабля, що зазнав пошкодження. Кульмінацією навчання стало фактичне виконання бойових стрільб по морським цілям. Усі завдання було виконано успішно, вогнем корабельної артилерії знищено всі цілі.