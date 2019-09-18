Бойовики сьогодні чотири рази обстріляли позиції українських військових



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Український боєць на Донбасі

Окупанти стріляли із гранатомета та стрілецької зброї

У середу, 18 вересня, російсько-окупаційні війська на Донбасі чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це повідомили у пресцентрі операції Об'єднаних сил.

Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї по опорних пунктах неподалік Березового. Захисники Водяного були обстріляні з ручного протитанкового гранатомета.

В районі Травневого окупанти гатили з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Поблизу Кримського - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

До слова, у Донецькій області насосна станція Південнодонбаського водопроводу знову опинилася в зоні обстрілу російських окупантів, через влучення боєприпасів загорілася трава на території станції.