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    Бойовики сьогодні чотири рази обстріляли позиції українських військових

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    Український боєць на Донбасі - Бойовики сьогодні чотири рази обстріляли позиції українських військових
    Український боєць на Донбасі

    Окупанти стріляли із гранатомета та стрілецької зброї

    У середу, 18 вересня, російсько-окупаційні війська на Донбасі чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.

    Про це повідомили у пресцентрі операції Об'єднаних сил.

    Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї по опорних пунктах неподалік Березового. Захисники Водяного були обстріляні з ручного протитанкового гранатомета.

    В районі Травневого окупанти гатили з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

    Поблизу Кримського - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

    До слова, у Донецькій області насосна станція Південнодонбаського водопроводу знову опинилася в зоні обстрілу російських окупантів, через влучення боєприпасів загорілася трава на території станції.

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