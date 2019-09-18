Бойовики сьогодні чотири рази обстріляли позиції українських військових
Український боєць на Донбасі
Окупанти стріляли із гранатомета та стрілецької зброї
У середу, 18 вересня, російсько-окупаційні війська на Донбасі чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил.
Про це повідомили у пресцентрі операції Об'єднаних сил.
Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї по опорних пунктах неподалік Березового. Захисники Водяного були обстріляні з ручного протитанкового гранатомета.
В районі Травневого окупанти гатили з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
Поблизу Кримського - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
До слова, у Донецькій області насосна станція Південнодонбаського водопроводу знову опинилася в зоні обстрілу російських окупантів, через влучення боєприпасів загорілася трава на території станції.