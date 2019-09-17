На Донеччині після обстрілу бойовиків загорілася насосна станція



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Насосна станція знаходиться в «сірій» зоні між селами Василівка і Крута Балка

У Донецькій області насосна станція Південнодонбаського водопроводу (ПДВ) знову опинилася в зоні обстрілу російських окупантів, через влучення боєприпасів загорілася трава на території станції.

Про це 17 вересня повідомили в комунальному підприємстві «Компанія Вода Донбасу».

«З 16 вересня насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу перебувала в зоні обстрілу. В результаті бойових дій сталося загоряння трави на території насосної станції, яке загасили о 16.40 керівник ділянки, машиніст та охоронець», - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що насосна станція знаходиться в «сірій» зоні між селами Василівка і Крута Балка і є одним з найважливіших об'єктів водопостачання регіону.

Від насосної станції першого підйому ПДВ вода з каналу «Сіверський Донець-Донбас» подається на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів - міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гостре, Цукурине; села: Олександропіль, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ласточкине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (водопостачання населених пунктів: міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне) Старокримські № 1 і №2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).