Бойовики сьогодні порушили тишу біля Водяного, Талаківки та Гнутового



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З напрямку від села Пікузи окупанти протягом майже години вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї

Російські окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Талаківка, Водяне та Гнутове. Втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби сьогодні, 13 серпня, російсько-окупаційні війська тричі здійснили збройні провокації. Усі вони зафіксовані на приморській ділянці, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» Об’єднаних сил», - повідомив Гуцуляк.

За словами речника, з опівночі бойовики обстріляли оборонців населеного пункту Талаківка. З напрямку від села Пікузи окупанти протягом майже години вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

«Зі стрілецької зброї ворог вів провокаційний обстріл наших захисників Водяного. Ворог порушував режим тиші близько 01.00 ночі з напрямку від Ужівки. Окрім цього, з близько 04.00 ранку, протягом півгодини окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по захисниках Гнутового. Ворог вів збройну провокацію з напрямку від окупованого села Заїченко», - додав він.