Бойовики сьогодні п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі



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Окупанти застосовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю

Нехтуючи умовами «шкільного перемир'я», противник відкривав прицільний вогонь по бійцях Об’єднаних сил

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося.

Про це йдеться у звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

«Нехтуючи умовами «шкільного перемир'я», противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Щастя, Піски, Богданівка, Гнутове та Широкине. По оборонцях Богданівки ворог крім того відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів», - зазначили у прес-центрі.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.

«Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил», - резюмується у повідомленні.