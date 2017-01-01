Бойовики сьогодні сім разів обстрілювали позиції сил АТО

На Донецькому напрямку із гранатометів ворог бив неподалік Гнутового

З початку поточної доби бойовики 7 разі разів обстрілювали позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО. «Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається контрольованою українською армією. Попри загальне зменшення кількості



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На Донецькому напрямку із гранатометів ворог бив неподалік Гнутового

З початку поточної доби бойовики 7 разі разів обстрілювали позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається контрольованою українською армією. Попри загальне зменшення кількості обстрілів, дотримання режиму припинення вогню й надалі немає... Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 7 разів порушили перемир’я. У двох випадках наші захисники давали окупантам адекватну відповідь», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, упродовж дня на Луганському напрямку ворог декілька разів обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля Новолуганського із озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. На Світлодарській дузі під вогонь з легкого піхотного озброєння потрапили захисники Луганського.

На Донецькому напрямку із гранатометів ворог бив неподалік Гнутового, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу Верхньоторецького. Піхотне озброєння ворог застосував у передмісті Мар’їнки. Також у цьому районі наших оборонців обстрілював снайпер. На підступах до Кам’янки ворог вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.