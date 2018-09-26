Бойовики сьогодні тричі порушили режим тиші на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил за добу не допущено

Незаконні збройні формування в середу, з 7.00 до 18.00, вчинили три обстріли позицій українських військовослужбовців у зоні проведення Операції Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС.

«Упродовж поточної доби, з 7 до 18 години, російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося ... Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил за добу не допущено», - йдеться у зведенні прес-центру ООС на сторінці Facebook.

Удень противник відкривав прицільний вогонь з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях об'єднаних сил у районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл. (...) Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об'єднаних сил», - наголосили в прес-центрі.