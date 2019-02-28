Бойовики сьогодні випустили по позиціях ЗСУ більше сотні снарядів та мін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові дали відповідь окупантам адекватним вогнем зі штатного озброєння

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає

Від початку поточної доби противник на Донбасі 10 разів обстріляв позиції українських військ, застосувавши 12 разів озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, і витративши 111 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил станом на 18:00

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог сім разів обстріляв наші опорні пункти:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Широкине;

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу села Лебединське;

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Водяне;

двічі з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем – поблизу села Гнутове.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Троїцьке;

з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту Шуми;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

«Підрозділи, які обстрілював противник, дали відповідь адекватним вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - резюмується у звіті.