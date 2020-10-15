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    Бойовики від початку доби вже п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

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    Ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю&nbsp; - Бойовики від початку доби вже п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі
    Ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю 

    Українські захисники зброю у відповідь на обстріли не застосовували

    Упродовж минулої доби, 14 жовтня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості про режим тиші. Від початку сьогоднішньої доби зафіксовано вже п'ять обстрілів.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.

    Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська вже п’ять разів порушували режим тиші.

    Так, ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського – з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    «Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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