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    Бойовики випустили вісім мін по позиціях Об'єднаних Сил біля Кримського

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    Ситуація цілком контрольована українськими підрозділами - Бойовики випустили вісім мін по позиціях Об'єднаних Сил біля Кримського
    Ситуація цілком контрольована українськими підрозділами

    Втрат у лавах наших захисників нема

    Незаконні збройні формування випустили вісім мін з мінометів по позиціях Об’єднаних сил біля Кримського Луганської області. Про це сьогодні повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута.

    «Від початку цієї доби до 11-ї години ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій підрозділів Об’єднаних сил неподалік Кримського, випустивши 8 мін», - розповів Праута.

    Речник Міноборони також наголосив, що втрат у лавах наших захисників нема, а ситуація цілком контрольована українськими підрозділами.

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