Бойовики випустили вісім мін по позиціях Об'єднаних Сил біля Кримського



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Ситуація цілком контрольована українськими підрозділами

Втрат у лавах наших захисників нема

Незаконні збройні формування випустили вісім мін з мінометів по позиціях Об’єднаних сил біля Кримського Луганської області. Про це сьогодні повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута.

«Від початку цієї доби до 11-ї години ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій підрозділів Об’єднаних сил неподалік Кримського, випустивши 8 мін», - розповів Праута.

Речник Міноборони також наголосив, що втрат у лавах наших захисників нема, а ситуація цілком контрольована українськими підрозділами.