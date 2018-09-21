Бойовики з гранатометів обстріляли позиції українців

Бойовики з гранатометів обстріляли позиції українцівграфіка
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Від початку доби бойових втрат серед українських військових немає
Від початку нинішньої доби зафіксовано 6 прицільних обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донбасі.
Про це поінформував на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
«Російсько-окупаційні війська й далі зневажають усіма попередніми домовленостями щодо дотримання режиму тиші. З початку цієї доби станом на 11.30 зафіксовано 6 прицільних ворожих провокацій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - сказав Гуцуляк.
За його словами, бойовики тричі вели обстріли в районі Кримського на Луганському напрямку. Також вогневі провокації зафіксовано поблизу Водяного й Гнутового на Донецькому напрямку.
Він зазначив, що від початку доби бойових втрат серед українських військових немає.
Обстановка на лінії фронту є контрольованою підрозділами Об’єднаних сил, додав Гуцуляк.
Джерело: Укрінформ