Бойовики за день випустили по бійцях Об'єднаних сил понад 300 снарядів і мін



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Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий зазнав поранення

У вівторок, 19 лютого, станом на 18:00 бойовики на Донбасі 11 разів обстріляли позиції українських військових, при цьому сім разів - із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Терористи випустили по Об'єднаних силах загалом 307 заборонених снарядів і мін калібрів 122 мм, 120 мм та 82 мм.

Окупанти били з важкої артилерії калібру 122 мм по позиціях біля Лебединського та Водяного, де також задіяли 120-мм та 82-мм міномети. З ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики гатили в районі Гнутового, з 82-мм мінометів і автоматичних станкових гранатометів - неподалік Катеринівки, з 82-мм мінометів і зенітної установки ЗУ-23-2 - поблизу Золотого-4, двічі з 82-мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів - у районі Новозванівки, з 82-мм мінометів, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів - поблизу Луганського.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий зазнав поранення. Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.

Нагадаємо, у понеділок, 18 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, з них 10 разів – із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм із витратою 117 снарядів та мін.