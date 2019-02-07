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    Бойовики за добу 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - Бойовики за добу 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    Українські бійці подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів

    У середу, 6 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли українських захисників велися:

    • з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Лебединське;
    • з гранатометів – в районі населеного пункту Павлопіль;
    • з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту Піски.
    • з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

    • двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське;
    • з автоматичних гранатометів – в районі Хутора Вільний;
    • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Південне;
    • двічі з мінометів калібру 82 мм., – в районі населеного пункту Жованка.
    • зі стрілецької зброї – в районі населеного пункту Станиця Луганська.

    Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

    «Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 6 лютого, двох окупантів знищено та один отримав поранення. Також знищено вантажівку російсько-окупаційних військ марки «УРАЛ», - йдеться у звіті.

    У прес-центрі додали, що українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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