Бойовики за добу 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил
-
Розсилка
Українські бійці подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів
У середу, 6 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли українських захисників велися:
- з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Лебединське;
- з гранатометів – в районі населеного пункту Павлопіль;
- з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту Піски.
- з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
- двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське;
- з автоматичних гранатометів – в районі Хутора Вільний;
- з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Південне;
- двічі з мінометів калібру 82 мм., – в районі населеного пункту Жованка.
- зі стрілецької зброї – в районі населеного пункту Станиця Луганська.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 6 лютого, двох окупантів знищено та один отримав поранення. Також знищено вантажівку російсько-окупаційних військ марки «УРАЛ», - йдеться у звіті.
У прес-центрі додали, що українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.