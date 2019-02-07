Бойовики за добу 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці на Донбасі

Українські бійці подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів

У середу, 6 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли українських захисників велися:

з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Лебединське;

з гранатометів – в районі населеного пункту Павлопіль;

з мінометів калібру 82 мм. – в районі населеного пункту Піски.

з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Водяне.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське;

з автоматичних гранатометів – в районі Хутора Вільний;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Південне;

двічі з мінометів калібру 82 мм., – в районі населеного пункту Жованка.

зі стрілецької зброї – в районі населеного пункту Станиця Луганська.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 6 лютого, двох окупантів знищено та один отримав поранення. Також знищено вантажівку російсько-окупаційних військ марки «УРАЛ», - йдеться у звіті.

У прес-центрі додали, що українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.