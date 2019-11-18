Бойовики за добу 16 разів обстріляли українських військових на Донбасі
Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї
У неділю, 17 листопада, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили дев’ять обстрілів:
- біля Новомихайлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм;
- двічі поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- два рази неподалік Лебединського – з СПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- двічі поблизу Авдіївки – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів
- біля Павлополя – зі стрілецької зброї.
Сім ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- неподалік Кримського – з протитанкових ракетних комплексів;
- два рази біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових, автоматичних та підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
- біля Троїцького – з СПГ та автоматичних гранатометів;
- поблизу Травневого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Вчора, 17 листопада, бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.