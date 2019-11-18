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    Бойовики за добу 16 разів обстріляли українських військових на Донбасі

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    Вчора, 17 листопада, бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було - Бойовики за добу 16 разів обстріляли українських військових на Донбасі
    Вчора, 17 листопада, бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було

    Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї

    У неділю, 17 листопада, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили дев’ять обстрілів:

    • біля Новомихайлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • поблизу Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм;
    • двічі поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • два рази неподалік Лебединського – з СПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Авдіївки – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів
    • біля Павлополя – зі стрілецької зброї.

    Сім ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • неподалік Кримського – з протитанкових ракетних комплексів;
    • два рази біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • двічі неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових, автоматичних та підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
    • біля Троїцького – з СПГ та автоматичних гранатометів;
    • поблизу Травневого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Вчора, 17 листопада, бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

    З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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