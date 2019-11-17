На Донбасі від кулі снайпера загинув боєць з Київщини



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Загиблий боєць 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Артем Соколов

Особовий склад 14 бригади висловив співчуття рідним і близьким Артема Соколова

У суботу, 16 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області від смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером, загинув військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Артем Соколов.

Про це повідомляється на сторінці бригади.

«Брате, допомагай нам із небес… Допоможи нам помститися за твою смерть, за смерть кожного українського воїна, знищити російську гниль, що отруїла нашу землю, перемогти», - зазначають побратими воїна.

Командування та особовий склад 14 ОМБр висловлюють співчуття рідним і близьким Соколова.

Відомо, що Артем Соколов народився на Київщині, йому було 32 роки.

Як повідомлялося, вчора на Донбасі активізувалися снайпери бойовиків: один український боєць загинув.