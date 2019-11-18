У столиці Калмикії пройшов п’ятий масовий протест через мера з «ДНР»



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Активісти вважають, що «людині, яка приїхала із зони бойових дій на території іншої держави, нема чого робити в їх місті»

Мешканці Елісти вимагали прямих виборів очільника міста

Близько двох тисяч мешканців Елісти, столиці Калмикії, у неділю вп’яте вийшли на мітинг з вимогою відставки в.о. мера міста Дмитра Трапезнікова, екскерівника угруповання «ДНР».

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що організатори акції вимагали прямих виборів очільника міста та референдуму.

Активісти вважають, що «людині, яка приїхала із зони бойових дій на території іншої держави, нема чого робити в їх місті».

За їх словами, правоохоронці відкрили 15 адміністративних справ проти противників Трапезнікова.

Нагадаємо, у жовтні учасники протестів ухвалили резолюцію з вимогою до глави Калмикії Бату Хасікова та депутатів місцевого парламенту звільнити Трапєзнікова й змінити законодавство, аби голів муніципалітетів обирали на виборах.