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    Бойовики за добу шість разів зірвали режим тиші на Донбасі

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    <p>Бойових втрат серед наших захисників немає</p> - Бойовики за добу шість разів зірвали режим тиші на Донбасі

    Бойових втрат серед наших захисників немає

    Неподалік Новомихайлівки зафіксовано проліт безпілотника противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування

    Протягом минулої доби, 5 лютого, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, неподалік Новомихайлівки збройні формування РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт безпілотника противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2.

    Неподалік Світлодарська окупанти вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в районі населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Бойових втрат серед наших захисників немає.

    Від початку поточної доби, 6 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню:  поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

    «Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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