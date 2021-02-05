Жителі окупованого Донбасу масово відмовляються від російської вакцини

Вже відомо про майже 30 відмов від вакцини з РФ, але цифра постійно зростає

Окупанти погрожують звільняти з роботи тих, хто не хоче вакцинуватися «Супутником»

На окупованому Донбасі фіксуються випадки відмови від ковід-вакцинації російським препаратом «Супутник V». У зв'язку з цим людям погрожують звільненнями.

Про це у Facebook повідомляє «Східна правозахисна група».

Повідомляється, що на окупованій частині Луганської області в Красному Лучі, Антрациті та Лутугиному відмовляються від вакцинації медики, бойовики так званої «народної міліції» та ті, хто працює в окупаційних адміністраціях. Вже відомо про майже 30 відмов, але цифра постійно зростає.

Також повідомляється, що медикам загрожують невиплатою премій і надбавок. А бойовикам – звільненням або відправкою на передову, а «чиновникам» – звільненням і неоплатою лікарняних у разі захворювання на ковід.

Днями окупанти завезли на Луганщину російську вакцину «Супутник V». За словами бойовиків, вакцини доставив черговий «гуманітарний конвой» із Росії. Вони також прибули до окупованого Донецька.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V». За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала «справжню істерію» з вимогами зареєструвати російський препарат, але цього не станеться.

Напередодні ЗМІ повідомили, що білоруські медики відмовляються вакцинуватися російським «Супутником V».

Нині в Україні діє закон про екстрену реєстрацію вакцин проти Covid-19, який, зокрема, прямо забороняє реєстрацію вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів, якщо вони були розроблені в державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором – тобто в Росії.

5 лютого очільник МОЗ Максим Степанов назвав дату, до якої всі охочі українці будуть вакциновані. Національний план передбачає п’ять етапів вакцинації. Степанов пообіцяв, що в Україні перший етап вакцинації від Covid-19 розпочнеться вже в середині лютого.