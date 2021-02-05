Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
У практиці – сила, у силі – перемога!
Щоб давати гідну відсіч ворогу, військовослужбовці Нацгвардії, які недавно прибули для виконання завдань у зону проведення ООС відпрацювали практичні дії у відповідності до бойового розрахунку.
Постійне підтримання особового складу у повній бойовій готовності — важливий фактор бойової та спеціальної підготовки, який сприяє якісному виконанню завдань за призначенням.
Загроза обстрілу, зайняття оборони та відбиття нападу противника – основні питання, які були розглянуті під час тренувань.
«Військовослужбовці, котрі виконують завдання у зоні проведення ООС, повинні бути завжди готові до того, щоб дати гідну відсіч агресору. Саме тому, ці тренування матимуть систематичний характер проведення», – підкреслив генерал-майор Гусейн Вісханов.
Гвардійці продемонстрували вміння швидко та ефективно приймати складні рішення у разі загострення ситуації. Злагодженість дій колективу та підтримка один одного – стали ключовим фактором успіху та перемоги над умовним противником.