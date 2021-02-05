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    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових

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    Загроза обстрілу, зайняття оборони та відбиття нападу противника &ndash; основні питання, які були розглянуті під час тренувань - Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
    Загроза обстрілу, зайняття оборони та відбиття нападу противника – основні питання, які були розглянуті під час тренувань

    У практиці – сила, у силі – перемога!

    Щоб давати гідну відсіч ворогу, військовослужбовці Нацгвардії, які недавно прибули для виконання завдань у зону проведення ООС відпрацювали практичні дії у відповідності до бойового розрахунку.

    Постійне підтримання особового складу у повній бойовій готовності — важливий фактор бойової та спеціальної підготовки, який сприяє якісному виконанню завдань за призначенням.

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    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових
    Завжди напоготові: яскраві фото з бойового тренування українських військових

    Загроза обстрілу, зайняття оборони та відбиття нападу противника – основні питання, які були розглянуті під час тренувань.

    «Військовослужбовці, котрі виконують завдання у зоні проведення ООС, повинні бути завжди готові до того, щоб дати гідну відсіч агресору. Саме тому, ці тренування матимуть систематичний характер проведення», – підкреслив генерал-майор Гусейн Вісханов.

    Гвардійці продемонстрували вміння швидко та ефективно приймати складні рішення у разі загострення ситуації. Злагодженість дій колективу та підтримка один одного – стали ключовим фактором успіху та перемоги над умовним противником.

    Теги: військові Операція Об’єднаних сил
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