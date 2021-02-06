Генерал Хомчак перевірив готовність бійців на передовій

Руслан Хомчак перевірив реальний стан справ в частинах і підрозділах та їхню готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях

Головнокомандувач ЗСУ відвідав зону операції Об'єднаних сил

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це ввечері 5 лютого повідомляє штаб Об'єднаних сил у Facebook.

В ході поїздки, спільно з командувачем операції Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком, Хомчак перевірив реальний стан справ в частинах і підрозділах та їхню готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях, що розташовані на передньому краї оборони, йдеться у повідомленні.

Крім того, головнокомандувач перевірив забезпеченість підрозділів боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Спілкуючись з військовослужбовцями він відмітив високу патріотичну налаштованість воїнів та готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози зі сторони противника.

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