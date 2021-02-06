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    Події в Україні

    Генерал Хомчак перевірив готовність бійців на передовій

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    Руслан&nbsp;Хомчак перевірив реальний стан справ в частинах і підрозділах та їхню готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях - Генерал Хомчак перевірив готовність бійців на передовій
    Руслан Хомчак перевірив реальний стан справ в частинах і підрозділах та їхню готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях
    Фото: штаб Об'єднаних сил

    Головнокомандувач ЗСУ відвідав зону операції Об'єднаних сил

    Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

    Про це ввечері 5 лютого повідомляє штаб Об'єднаних сил у Facebook.

    В ході поїздки, спільно з командувачем операції Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком, Хомчак перевірив реальний стан справ в частинах і підрозділах та їхню готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях, що розташовані на передньому краї оборони, йдеться у повідомленні.

    Крім того, головнокомандувач перевірив забезпеченість підрозділів боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

    Спілкуючись з військовослужбовцями він відмітив високу патріотичну налаштованість воїнів та готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози зі сторони противника.

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    Нагадаємо, на днях Зеленський доручив провести інспекцію українських позицій на Донбасі.

    Між іншим, як з'ясувалося, Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» - це російські проєкти, які не мають жодного стосунку до Збройних сил України. 

    Раніше Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали «Легитимный» і «Резидент» працюють на Росію.

    Також нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Теги: Донбас ЗСУ військові Операція Об’єднаних сил Руслан Хомчак
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