Бойовики за добу випустили по позиціях ЗСУ 84 міни, є загиблий та поранений



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У штабі Об'єднаних сил запевнили, що жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді військових

Окупанти вчора п'ять разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети

У п’ятницю, 22 березня, російські окупаційні війська на Донбасі шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому п'ять разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 88 мін.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українських захисників обстріляно двічі:

з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Водяне;

зі снайперської зброї – у районі населеного пункту Новомихайлівка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти здійснили чотири обстріли:

двічі з мінометів калібру 120 мм, а також із мінометів 82-го калібру – поблизу села Новоолександрівка;

з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Новозванівка;

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-1.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил», - додали у прес-центрі.

За даними розвідки, 22 березня вогнем у відповідь трьох окупантів було ліквідовано та п'ятьох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.