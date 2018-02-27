Бойовики за добу випустили понад півсотні мін великого калібру по силам АТО

В АТО поранені троє бійців, стан одного - тяжкий

Минулої доби обстановка на лінії зіткнення суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях наших військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк. «Із боку проросійських терористів зафіксовано обстріл з артилерійських



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В АТО поранені троє бійців, стан одного - тяжкий

Минулої доби обстановка на лінії зіткнення суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях наших військових.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

«Із боку проросійських терористів зафіксовано обстріл з артилерійських систем калібру 152 мм околиць мирного селища у Попаснянському районі Луганської області. Усі 5 ворожих обстрілів наших оборонних позицій визначені як прицільні. Загалом у наш бік було випущено 56 мін калібрів 120 та 82 мм», - йдеться в зведенні.

За минулу добу в зоні проведення АТО жоден український військовослужбовець не загинув, однак троє бійців отримали поранення.

«Унаслідок ворожого вогню троє наших військовослужбовців отримали поранення. Їх було оперативно евакуйовано до мобільних медичних закладів. Стан здоров’я двох наших захисників оцінюється як стабільний, ще одного - як важкий», - сказав він.

Також на Луганському напрямку противник 1 раз обстріляв наші позиції в районі Троїцького. Із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм ворог випустив у бік наших захисників 13 мін.

На Донецькому напрямку минулої доби противник відкривав вогонь по оборонних позиціях Збройних Сил України 4 рази.

Під обстрілами з мінометів калібру 120 мм опинилися українські опорні пункти в районі населеного пункту Піски.

Двічі противник відкривав вогонь з мінометів 82 калібру по позиціях сил АТО в районі Лебединського.

Ще один ворожий обстріл зі стрілецької зброї зафіксований неподалік Кам’янки.

В одному випадку, аби вгамувати ворога, військовослужбовці Збройних Сил України були змушені відкрити вогонь у відповідь, застосовуючи незаборонену Мінськими домовленостями зброю.