Бойовики заявили про затримання «агентів СБУ» у Донецьку



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Окупанти стверджують, що «агенти» мали «фізично усунути високопоставлених керівників» так званої «ДНР»

Так зване МВС «ДНР» заявило сьогодні, що затримали в окупованому Донецьку «агентів СБУ». Про це повідомили на сайті «відомства» в середу, 26 червня.

У повідомленні стверджують, що в «агентів» було завдання «фізично усунути високопоставлених керівників силових відомств держави». Служба безпеки України не коментує інформацію із сайту сепаратистів.

Раніше стало відомо, що у Києві затримали сина одного із основних спонсорів бойовиків «ЛНР».

«Разом з СБУ затримали громадянина Д. Держака, заступника директора і сина власника ЛЛВЗ Луга-Нова - одного з основних спонсорів терористів з «ЛНР». Діяч проживав у Києві з посвідченням «ветерана бойових дій» проти України!» - написав генпрокурор Юрій Луценко.

Луценко не впевнений, що суд не відпустить сепаратиста під домашній арешт. «Хоча є в цій справі і ще одне непросте питання - чи не відпустить сепаратиста суд на домашній арешт після вчорашнього рішення КС, який за поданням Н. Савченко постановив, що арешт по статтях про тероризм не є обов‘язковим запобіжним заходом!» - зазначив генпрокурор.