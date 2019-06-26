  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики заявили про затримання «агентів СБУ» у Донецьку

    • Розсилка
    Бойовики заявили про затримання «агентів СБУ» у Донецьку

    Окупанти стверджують, що «агенти» мали «фізично усунути високопоставлених керівників» так званої «ДНР»

    Так зване МВС «ДНР» заявило сьогодні, що затримали в окупованому Донецьку «агентів СБУ». Про це повідомили на сайті «відомства» в середу, 26 червня.

    У повідомленні стверджують, що в «агентів» було завдання «фізично усунути високопоставлених керівників силових відомств держави». Служба безпеки України не коментує інформацію із сайту сепаратистів.

    Раніше стало відомо, що у Києві затримали сина одного із основних спонсорів бойовиків «ЛНР». 

    «Разом з СБУ затримали громадянина Д. Держака, заступника директора і сина власника ЛЛВЗ Луга-Нова - одного з основних спонсорів терористів з «ЛНР». Діяч проживав у Києві з посвідченням «ветерана бойових дій» проти України!» - написав генпрокурор Юрій Луценко.

    Луценко не впевнений, що суд не відпустить сепаратиста під домашній арешт. «Хоча є в цій справі і ще одне непросте питання - чи не відпустить сепаратиста суд на домашній арешт після вчорашнього рішення КС, який за поданням Н. Савченко постановив, що арешт по статтях про тероризм не є обов‘язковим запобіжним заходом!» - зазначив генпрокурор.

    Читайте також
    Юрій Луценко окупанти бойовики на Донбасі Генпрокурор СБУ ДНР тероризм арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ