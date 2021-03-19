Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, один захисник України загинув

Основною метою ворожих обстрілів є провокування підрозділів Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона поінформувала ОБСЄ

Протягом минулої доби, 18 березня, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», – йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-го калібру та гранатомети різних систем, а у передмісті Богданівки – автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

«Основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей з боку російсько-окупаційних військ є провокування підрозділів Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм», – додали у штабі.

Станом на 7 годину ранку 19 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

«Наші воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

Як відомо, у четвер, 18 березня, на Донбасі загинув військовослужбовець з Хмельницької області Віктор Пасєка.