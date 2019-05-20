БПП «Солідарність» готова до проведення парламентських виборів – заява



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Партія готова захищати цінності і здобутки, які вона обстоювала останні п’ять років, зокрема, інтеграцію України в ЄС і НАТО

БПП «Солідарність» готова до проведення парламентських виборів. Про це йдеться в заяві партії, розміщеної на сайті БПП «Солідарність».

«Головним джерелом влади в Україні згідно Конституції є народ, і партія БПП «Солідарність» готова як до планових виборів до Верховної Ради, так і до дострокових виборів. Ми готові до виборів організаційно і змістовно», – йдеться в заяві.

«З іншого боку, ми вважаємо, що право президента достроково припиняти повноваження Верховної Ради має реалізовуватися у повній відповідності до Конституції України. Демократія – це процедури, відсутність процедури – це авторитаризм. Моделлю подібного механізму може слугувати юридично бездоганне рішення Петра Порошенка в 2014 році про розпуск Верховної Ради. Президент має право розпускати Верховну Раду, але це право є небезумовним та має відбуватися у повній відповідності до Конституції»,- зазначається в заяві.

Партія готова захищати цінності і здобутки, які вона обстоювала останні п’ять років, зокрема, інтеграцію України в ЄС і НАТО, що є дуже важливим для України і про що, на жаль, не згадав новообраний Президент Зеленський у своїй інаугураційній промові.

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.