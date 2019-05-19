Порошенко: Залишаюся в політиці не заради якоїсь посади



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Петро Порошенко Фото: president.gov.ua

Петро Порошенко заявив, що його обов’язок – спираючись на підтримку громадськості, захистити вже здобуте у державному будівництві

Президент України Петро Порошенко заявив, що попри те, що йде з посади глави держави залишається в політиці. Про це йдеться у повідомленні на сайті АП.

«Мене, звичайно, тривожить те, що позитивні зміни, там де вони є, ще не стали незворотними. Тому, виходячи з офісу президента, не можу піти із політики. Залишаюся в ній не заради якоїсь посади. Врешті-решт, найвищу й найпочеснішу з них я вже обіймав і вище рухатися нема куди», - сказав Порошенко.

«Мій обов’язок – спираючись на підтримку громадськості, захистити вже здобуте у державному будівництві. Нікому не дозволити ані звернути з курсу на членство в Євросоюзі та НАТО, ані тишком-нишком спустити його на гальмах», - додав він.

Глава держави підкреслив, що «ритуальних проєвропейських та євроатлантичних декларацій – замало».

«Потрібна повсякденна важка праця, яку моя команда й робила протягом п’яти років. Це те, чого як громадянин вимагатиму від нової влади, і в чому готовий підставити їй плече. Рівно як і не давати спуску у разі відхилення від вивіреного курсу. Будь-які спроби, - різки чи повзучі, явні чи приховані, - повернути країну у сферу російського впливу отримають рішучу відсіч», - наголосив Петро Порошенко та підкреслив, що стратегічна мета, яку він проголосив під час передвиборчої кампанії, залишається в силі.

«Стратегічна мета – до 2023 року подати заявку на членство в Європейському Союзі та отримати План дій щодо членства в НАТО. Лише це гарантує незалежність країни та безпеку кожного з нас. Досягнення такої мети – завдання кожного відповідального громадянина. Моє – в тому числі», - наголосив президент та підкреслив, що вірить в успіх України і в її європейське майбутнє.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.