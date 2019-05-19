Такого не було в новітній історії. Дипломат про присвоєння статусу Посла нардепам від БПП



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Ладний зауважив - якщо гарант захотів віддячити нардепам, то доречніше було присвоїти їм середні ранги дипслужби

Юрій Ладний нагадав, що особи, яким присвоєно найвищі дипломатичні ранги, мають право користуватися дипломатичними паспортами довічно

Випадків, коли не дипломатам, а народним депутам, присвоювався би одразу найвищий ранг Посла за понад 27 років незалежності України досі не було. Так дипломат, екс-заступник глави Адміністрації президента - керівник управління державного протоколу і церемоніалу, екс-керівник протоколу президента України 2010-2013 років Юрій Ладний прокоментував присвоєння напередодні президентом Петром Порошенком найвищих дипломатичних рангів - Надзвичайного і Повноважного Посла - двом нардепам від фракції БПП: Володиру Арьєву і Артуру Герасимову.

«Взагалі для працівників нашої дипломатичної служби встановлено низку дипрангів - від аташе, 3, 2, 1 секретарів до радників, Надзвичайних і Повноважних Посланників другого і першого класів і, нарешті, Послів. У деяких наддержавах, якщо дипломат виходить на пенсію з рангом Радника, то це вважається вдалою кар‘єрою. Такого ще не було в новітній історії України», - підкреслив він у коментарі «Главкому».

Ладний погодився з думкою відомого українського дипломата Маркіяна Лубківського, що такий крок є невілюванням високого звання. «І виправдання на кшталт того, що ці депутати представляли українську делегацію в Парламентських асамблеях Ради Європи та ОБСЄ, а, відтак, мають якесь відношення до дипломатичної служби, не витримують критики», - зазначив Ладний.

Дипломат нагадав, що окрім цих «заслужених» депутатів, в таких делегаціях брали участь і багато інших депутатів, у тому числі з інших фракцій, не провладних. «Чому ж їх не відзначили?», - запитує він.

Ладний також зауважив - якщо гарант захотів віддячити нардепам, то доречніше було присвоїти їм середні ранги дипслужби: «Це не викликало б такого спротиву і хвилі відвертого обурення у наших дипломатичних та колодипломатичних колах». Дипломат пояснює, що ранг Посла надано не просто так: «Згідно нашого законодавства, особи, яким присвоєно найвищі дипломатичні ранги, мають право користуватися дипломатичними паспортами довічно! Тобто віднині Арьєв і Герасимов, навіть якщо вони не потраплять у нову Раду, зможуть подорожувати за кордон з дипломатичними паспортами впродовж усього життя. Понад те, таке право матимуть і їхні дружини».

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