Такого не було в новітній історії. Дипломат про присвоєння статусу Посла нардепам від БПП
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Юрій Ладний нагадав, що особи, яким присвоєно найвищі дипломатичні ранги, мають право користуватися дипломатичними паспортами довічно
Випадків, коли не дипломатам, а народним депутам, присвоювався би одразу найвищий ранг Посла за понад 27 років незалежності України досі не було. Так дипломат, екс-заступник глави Адміністрації президента - керівник управління державного протоколу і церемоніалу, екс-керівник протоколу президента України 2010-2013 років Юрій Ладний прокоментував присвоєння напередодні президентом Петром Порошенком найвищих дипломатичних рангів - Надзвичайного і Повноважного Посла - двом нардепам від фракції БПП: Володиру Арьєву і Артуру Герасимову.
«Взагалі для працівників нашої дипломатичної служби встановлено низку дипрангів - від аташе, 3, 2, 1 секретарів до радників, Надзвичайних і Повноважних Посланників другого і першого класів і, нарешті, Послів. У деяких наддержавах, якщо дипломат виходить на пенсію з рангом Радника, то це вважається вдалою кар‘єрою. Такого ще не було в новітній історії України», - підкреслив він у коментарі «Главкому».
Ладний погодився з думкою відомого українського дипломата Маркіяна Лубківського, що такий крок є невілюванням високого звання. «І виправдання на кшталт того, що ці депутати представляли українську делегацію в Парламентських асамблеях Ради Європи та ОБСЄ, а, відтак, мають якесь відношення до дипломатичної служби, не витримують критики», - зазначив Ладний.
Дипломат нагадав, що окрім цих «заслужених» депутатів, в таких делегаціях брали участь і багато інших депутатів, у тому числі з інших фракцій, не провладних. «Чому ж їх не відзначили?», - запитує він.
Ладний також зауважив - якщо гарант захотів віддячити нардепам, то доречніше було присвоїти їм середні ранги дипслужби: «Це не викликало б такого спротиву і хвилі відвертого обурення у наших дипломатичних та колодипломатичних колах». Дипломат пояснює, що ранг Посла надано не просто так: «Згідно нашого законодавства, особи, яким присвоєно найвищі дипломатичні ранги, мають право користуватися дипломатичними паспортами довічно! Тобто віднині Арьєв і Герасимов, навіть якщо вони не потраплять у нову Раду, зможуть подорожувати за кордон з дипломатичними паспортами впродовж усього життя. Понад те, таке право матимуть і їхні дружини».
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