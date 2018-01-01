ЦВК оголосила дату перших виборів у 40 тергромадах

За попередніми підрахунками, у виборах зможуть взяти участь понад 263 тисячі осіб

16 лютого відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого перші місцеві вибори у 40 об'єднаних територіальних громадах були призначені на 29 квітня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. «Розглянувши звернення 17 обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих



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За попередніми підрахунками, у виборах зможуть взяти участь понад 263 тисячі осіб

16 лютого відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого перші місцеві вибори у 40 об'єднаних територіальних громадах були призначені на 29 квітня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«Розглянувши звернення 17 обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів та призначила на неділю, 29 квітня 2018 року, вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах (4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ). До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113)», — йдеться у повідомленні.

При цьому Комісія оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів з 10 березня 2018 року.

Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 263 тисячі осіб.

Протягом двох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 24 грудня 2017 року, в Україні було призначено 667 перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 29 квітня 2018 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених ЦВК перших виборів в ОТГ становитиме 707.

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