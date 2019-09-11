КНДР провела випробування надгабаритної реактивної системи залпового вогню



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Загалом було проведено два пуски

Північна Корея провела випробування надвеликої реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Зазначається, що на випробуваннях був присутній лідер країни Кім Чен Ин. Згадану систему називають «надвеликою», її характеристики не зазначаються.

Випробування були проведені у вівторок, 10 вересня.

«Верховний лідер зазначив, що система озброєння надгабаритної реактивної системи залпового вогню була остаточно перевірена з точки зору бойових операцій, характеристики траєкторії, точності і функції самонаведення», - йдеться в повідомленні державного інформагентства ЦТАК.

Загалом було проведено два пуски, зазначає агентство.

Раніше в Північній Кореї заявили, що готові відновити ядерні переговори з США в кінці вересня.