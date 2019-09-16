Лідер Північної Кореї запросив Трампа до Пхеньяну



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Кім Чене Ин та Дональд Трамп

Кім Чен Ин запропонував Трампу провести ще один саміт

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян.

Про це повідомляє Reuters.

За даними дипломатичних джерел, на які посилаються південнокорейські ЗМІ, своє запрошення диктатор КНДР висловив в серпневому листі американському лідеру.

«У другому листі, який було передано Трампу в третій тиждень серпня, Кім розповів про свою готовність зустрітися з Трампом на ще одному саміті», - повідомило одне джерело газеті Joongang Ilbo.

Це був другий лист Кім Чен Ина Трампу, відправлений на тлі призупинення переговорів про денуклеаризацію між Вашингтоном і Пхеньяном.

Декілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб відновити переговори про денуклеаризацію.

Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися три рази з червня 2018 року.

Раніше Трамп заявив, що американська сторона готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР, однак за умови готовності самого Пхеньяна.