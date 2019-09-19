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    Брат сімейства Балог прийшов у Раду із елітним годинником Rolex (фото)

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    Нардеп Василь Петьовка є двоюрідним братом Віктора, Івана і Павла Балоги - Брат сімейства Балог прийшов у Раду із елітним годинником Rolex (фото)
    Нардеп Василь Петьовка є двоюрідним братом Віктора, Івана і Павла Балоги

    ЗМІ зафіксували на руці народного обранця аксесуар, який коштує понад 15 тисяч доларів

    Позафракційний народний депутат Василь Петьовка носить дорогий наручний годинник Rolex.

    Видання «Апостроф» зафіксувало на руці народного обранця аксесуар, який коштує понад 15 тисяч доларів.

    ЗМІ опублікувало знімок із залу засідання українського парламенту, на якому видно дорогий годинник Петьовки.

    Зазначимо, що Петьовка є двоюрідним братом Віктора, Івана і Павла Балоги. Всі троє були народними депутатами України минулого скликання.

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    Сам Петьовка був нардепом сьомого скликання парламенту. Також в період з 2003 по 2007 роки він обіймав посаду мера Мукачевого.

    Напередодні в ході чергового засідання Верховної Ради народний депутат Володимир Кальцев «засвітив» свій годинник марки Breguet, який оцінюється в 3,4 мільйона гривень.

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