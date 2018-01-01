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    Бред Пітт потрапив у ДТП

    Ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав
    Голлівудський актор Бред Пітт потрапив в аварію. Його автомобіль Telsa врізався у Nissan, який під час зіткнення пошкодив припаркований Kia. Інцидент стався у районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі, повідомляє DailyMail. Як можна побачити на фото видання, актор абсолютно спокійний. [GALLERY_BLOCK] Зазначається, що ніхто з учасників
    • Сьогодні, 09:57
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    Ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав

    Голлівудський актор Бред Пітт потрапив в аварію. Його автомобіль Telsa врізався у Nissan, який під час зіткнення пошкодив припаркований Kia. Інцидент стався у районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі, повідомляє DailyMail.

    Як можна побачити на фото видання, актор абсолютно спокійний.

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    Бред Пітт потрапив у ДТП
    Бред Пітт потрапив у ДТП

    Зазначається, що ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав. На знімках видно, як Пітт присів навпочіпки, щоб оцінити збиток, якого завдав автомобілю. Актор обговорив завдані збитки зі своїм страховим агентом, після чого потиснув водіям руки і поїхав.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що американський актор Бред Пітт живе по сусідству з колишньою дружиною Анджеліною Джолі, але вони не зустрічаються, він веде закритий спосіб життя.

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