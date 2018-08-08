Британія готує нову військову програму



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Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон

Вільямсон вже тривалий час наполягає на збільшенні витрат на оборону

Міноборони Великої Британії має намір представити модернізовану військову програму до кінця цього року.

Про це повідомляє Politico із посиланням на міністра оборони країни Гевіна Вільямсона.

«Міністерство оборони Великої Британії планує представити свою модернізовану військову програму до кінця року», - йдеться у повідомленні.

За словами Вільямсона, Британія повинна мати не тільки технології та інновації, щоб бути в змозі адаптуватися, а й високотехнологічні платформи, які можна буде змінювати.

Він також додав, що сподівається на те, що ВПС США розглянуть можливість придбання винищувача типу Tempest, який Лондон представив минулого місяця на міжнародному авіакосмічному салоні у Фарнборо.

Зазначається, що Вільямсон вже тривалий час наполягає на збільшенні витрат на оборону, проте його думка суперечить баченню прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей.