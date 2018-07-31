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    Британія не буде використовувати армію в день виходу із ЄС

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    Британська армія - Британія не буде використовувати армію в день виходу із ЄС
    Британська армія

    В Британії очікують дефіциту основних товарів, якщо не буде угоди із ЄС

    Ресурс EU Observer повідомляє про те, що речник офісу прем’єр-міністра Великої Британії заперечив чутки щодо використання національних збройних сил в березні 2019 року на фоні виходу із ЄС.

    Раніше британські видання повідомляли про можливість використання солдат для розповсюдження їжі, пального і медикаментів серед населення на фоні можливого їх дефіциту за сценарію відсутності угоди із між Лондоном і Брюсселем. Проте офіс Терези Мей заперечив, що до такого сценарію будуть долучати національні збройні сили.

    Окрім того в відомстві прем’єр-міністра Великої Британії знову наголосили на тому, що в інтересах Лондона і Брюсселя досягнути всеосяжної угоди щодо майбутнього формату відносин.

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