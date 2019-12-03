Британія після Brexit планує посилити перевірку на кордоні



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Нові правила передбачають обов’язкову перевірку паспорта громадян країн-членів ЄС

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон наполягає на реформуванні прикордонних правил після Brexit, спрямованих на посилення контролю перевірки європейців, що в’їжджають до країни. Про це пише Politico.

Зазначається, що пакет змін до прикордонних правил Консервативна партія висунула після терористичного акту на Лондонському мосту, унаслідок якого двоє осіб загинули й ще троє отримали поранення.

Партія планує впровадити зміни, як тільки закінчиться процес виходу країни з ЄС.

«Після того, як ми покинемо ЄС, ми будемо вільні від митного союзу з ЄС і правил вільного пересування. Ці правила полегшили ввезення наркотиків, зброї й вибухівки, а також в’їзд мігрантів й терористів. Все це обходиться державній казні у 5 мільярдів фунтів збитків стерлінгів на рік», – заявили в партії.

Нові правила передбачають обов’язкову перевірку паспорта громадян країн-членів ЄС і заборонятимуть в’їзд громадянам, що мають тільки європейське посвідчення особи. За словами консерваторів, вимога пред’явлення паспортів на кордоні дозволила б британському уряду автоматично підраховувати кількість людей, що в’їжджають та виїжджають. Вони також зобов’язалися зупинити злочинців ЄС на кордоні та контрабанду.

Нагадаємо, Європейська Рада погодилася перенести термін виходу Великої Британії з ЄС з 31 жовтня 2019 року на 31 січня 2020 року за умови ратифікації британським парламентом угоди про вихід.

Джонсон пообіцяв до 25 грудня направити в парламент на голосування угоду щодо Brexit, узгоджену в жовтні з ЄС.

Як повідомлялося, Brexit спонсорували російські олігархи. Британська газета оприлюднила прізвища і докази.